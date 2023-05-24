Çorum'da elini kömür kırma makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu

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ÇORUM (AA) - Çorum'da kömür kırma makinesine elini kaptıran işçinin parmakları koptu.

Alınan bilgiye göre, U.D. (23), Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir iş yerinde kömür kırma makinesiyle çalışırken elini makineye kaptırdı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda dört parmağı kopan U.D, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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