Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu inşaatı için protokol imzalandı

ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu ikmal inşaatı için yer teslimi yapmak üzere protokol imzalandı.

Vali Mustafa Çiftçi, okul bahçesinde düzenlenen yer teslimi töreninde yaptığı konuşmada, binanın kısa sürede hizmete açılması temennisinde bulundu.

İskilip Meslek Yüksekokulu binasının ilçenin önemli gündem maddelerinden olduğunu belirten Çiftçi, "İskilip'e ilk geldiğimde bana iletilen sorunlardan birisi bu binanın yarım kalmış haliydi. Dolayısıyla ilk günden beri bu binanın bitirilmesi, hizmete açılması hep gündemimizde oldu. 2022 yılında Gençlik ve Spor Bakanımızın başkanlığında Sayın Oğuzhan Kaya milletvekilimizin öncülüğünde yapılan toplantı neticesinde netleşmiş oldu. Orada vardığımız mutabakat neticesinde Spor Toto Başkanlığı'ndan 20 milyon lira, Valiliğimizden de 5 milyon lira katkıda bulunduk. Bugün yer teslimini yapıyoruz. İnşallah burayı hizmete açmanın mutluluğunu yaşayacağız." dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise İskilip MYO'nun ilçeye kazandırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum'dan milletvekili seçilen AK Parti'li Yusuf Ahlatcı, MHP'li Vahit Kayırıcı da konuşmalarında yüksekokul binasının ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törende konuşmaların ardından Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Global HD İnşaat Mekanik Sanayi ve Ticaret AŞ yetkilisi Harun Diken, yer teslimini içeren protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında işin 360 günde bitirileceği bildirildi.

Törene, İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük de katıldı.

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