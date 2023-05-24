Çorum'da dolu etkili oldu

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Boğazkale ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Yanıcak köyünde öğle saatlerinde başlayan ve bir süre devam eden sağanak, doluya dönüştü.

Sağanak ve dolu nedeniyle köydeki ekili araziler zarar gördü.

Köy muhtarı Sezin Karaoğlu, AA muhabirine, yağış nedeniyle 6 evin bahçesini ve bir ahırı su bastığını söyledi.

Karaoğlu ayrıca köydeki bazı yollarla birlikte ayçiçeği, pancar, arpa ve buğday ekili tarım arazilerinin de yağıştan etkilendiğini bildirdi.

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