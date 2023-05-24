İskilip'te Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel yemekler tanıtıldı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde ilçedeki bir restoranda düzenlenen etkinlikte, İskilip'in yırtma, su kabağı, dolma ve tarhana gibi lezzetleri katılımcıların beğenisine sunuldu.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, etkinlikte yaptığı konuşmada, İskilip dolması, İskilip turşusu ve İskilip keşkeği gibi yöreye özgü yemeklerin coğrafi işaret tescil belgesini aldıklarını söyledi.

İskilip'e özgü diğer geleneksel yemekler için de coğrafi işaret ve patent başvurusu yaptıklarını belirten Sülük, yöresel ürünlerin ilçe turizmine katkı sağladığını kaydetti.

Çorum'dan milletvekili seçilen AK Parti'li Oğuzhan Kaya, MHP'li Vahit Kayırıcı, İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural ve Belediye Başkanı Ali Sülük tarafından, yemeklerin yapımı ve sunumunda katkıda bulunan ev kadınlarına teşekkür belgesi verildi.





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