Çorum'un Kargı ilçesinde sağanak etkili oldu

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle, yollarda su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle özellikle Atatürk Caddesi ve bazı yollarda oluşan su birikintileri sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.





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