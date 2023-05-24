Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Kargı'da tanıtıldı

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ÇORUM (AA) - Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Çorum’un Kargı ilçesinde vatandaşlara tanıtıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın makam aracı olan 19 TC 001 plakalı Togg, Kargı Saat Kulesi Meydanı'nda sergilendi.

Vatandaşlar, Türkiye'nin yerli otomobilini inceleyerek fotoğraf çekti.





Togg Saat Kulesi Meydanı’nın ardından Fen Lisesi ve Atatürk İlk Okulu'na götürülerek öğrencilerin beğenisine sunuldu.









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