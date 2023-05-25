Çorum'da malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde malzeme deposu olarak kullanılan binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şenyurt Mahallesinde Sarıalan köyü yolunda Muhittin Tekeci’ye ait inşaat malzemeleri bulunan depoda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

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