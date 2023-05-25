Çorum'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İsmail Taşkıran idaresindeki 19 KA 233 plakalı otomobil, Dodurga-Oğuzlar kara yolu Gümeci Yokuşu mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışan sürücü ile eşi Hafize Taşkıran, Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Dodurga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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