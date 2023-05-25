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Çorum'da döküm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı

AA

Çorum'da bir döküm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı.

Çorum'da döküm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir döküm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı.

Çorum-Ankara kara yolunda bulunan çelik döküm fabrikasındaki savurma kazanında patlama meydana geldi.

İhbar üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada 2'si ağır 6 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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