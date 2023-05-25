Çorum'da döküm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da bir döküm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı.

Çorum-Ankara kara yolunda bulunan çelik döküm fabrikasındaki savurma kazanında patlama meydana geldi.



İhbar üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada 2'si ağır 6 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



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