Çorum’da çatıdan düşen 19 yaşındaki işçi öldü

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ÇORUM (AA) - Çorum’da çelik çatı inşaatından düşen 19 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Çorum Belediyesi Asfalt Şantiyesi Taş Ocağı ve Yol Bakım Amirliği Kampüsü’nde çelik çatı yapımı işinde çalışan Furkan Ahmet Akgül (19), çatı malzemesi serdiği esnada 9 metre yüksekten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla kentteki özel hastaneye kaldırılan Akgül, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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