Çorum'dan kısa kısa

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ÇORUM (AA) - Çorum’da metruk evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Kale Mahallesi Yurt Sokak’taki metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

- Ağaçtan düşen kişi yaralandı

Çorum'da meyve ağacından düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Oğuzlar ilçesi Kayadibi köyünde yaşayan İbrahim Y. (67), evinin önünde bulunan meyve ağacından düştü.

Ambulansla Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Y, yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.





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