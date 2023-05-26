Çorum AKUB üyeleri, arama kurtarma eğitimi aldı

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ÇORUM (AA) - Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) üyeleri, arama kurtarma eğitimi aldı.

Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla Çorum'da 25 gönüllünün katılımıyla kurulan AKUB'un üyeleri, teorik ve pratik eğitime katıldı.

32 saatlik eğitimde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü uzmanları, saha tecrübelerini AKUB üyeleriyle paylaştı.

AKUB lideri Umut Balaban, 25 asil, 5 de yedek olmak üzere 30 AKUB üyesinin katıldığı, 4 gün süren eğitimin başarıyla tamamlandığını söyledi.

Eğitimin ardından çeşitli seviyelerde arama kurtarma için akreditasyon çalışmalarına başlayacaklarını belirten Balaban, ekip olarak doğal afetlere karşı hazır olduklarını kaydetti. ​​​​​​​





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