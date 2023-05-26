Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Alaca'da tanıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Alaca'da tanıtıldı

AA

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Alaca'da tanıtıldı

ÇORUM (AA) - Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Çorum'un Alaca ilçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın makam aracı olan 19 TC 001 plakalı Togg, Alaca Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdikleri Togg ile hatıra fotoğrafı çektirdi, yetkililerden araç hakkında bilgi aldı.

AK Parti'den Çorum milletvekili seçilen Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür ve Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, vatandaşların yerli otomobil sevincine ortak oldu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum Uğurludağ'da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Çorum Uğurludağ'da sağanak etkili oldu
Çorum'da cinayet sanığı babaya 15 yıl, oğluna 26 yıl 8 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Çorum'da cinayet sanığı babaya 15 yıl, oğluna 26 yıl ...
Çorum AKUB üyeleri, arama kurtarma eğitimi aldı
YEREL HABERLER Çorum AKUB üyeleri, arama kurtarma eğitimi aldı
Sungurlu'da öğrenciler "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri" ile eğlendi
YEREL HABERLER Sungurlu'da öğrenciler "Geleneksel Çocuk Oyunları ...
Çorum'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel yemekler tanıtıldı
YEREL HABERLER Çorum'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel ...
9 metre yükseklikten düşüp, öldü
YEREL HABERLER 9 metre yükseklikten düşüp, öldü
Çorum'da köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Çorum'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Çorum'dan kısa kısa
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Hattuşa'da tanıtıldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Hattuşa'da ...
Çorum’da çatıdan düşen 19 yaşındaki işçi öldü
YEREL HABERLER Çorum’da çatıdan düşen 19 yaşındaki işçi öldü
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin, Çorum'da basın toplantısı düzenledi
YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin, Çorum'da ...
Çorum'da yolda bulduğu kredi kartından harcama yapan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Çorum'da yolda bulduğu kredi kartından harcama yapan ...
Çorum´da çelik döküm fabrikasında patlama: 2´si ağır 6 yaralı
YEREL HABERLER Çorum´da çelik döküm fabrikasında patlama: 2´si ağır ...
GÜNCELLEME - Çorum'da döküm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Çorum'da döküm fabrikasında meydana ...
Çorum'da döküm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da döküm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 ...
Afetzede sporcular motivasyon kampında deprem stresinden uzaklaştı
YEREL HABERLER Afetzede sporcular motivasyon kampında deprem ...
Çorum'da ahır ve samanlık yandı
YEREL HABERLER Çorum'da ahır ve samanlık yandı
Çorum'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Çorum'da malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Çorum'da malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Kargı'da tanıtıldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Kargı'da tanıtıldı
Çorum'un Kargı ilçesinde sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Çorum'un Kargı ilçesinde sağanak etkili oldu
İskilip'te Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel yemekler tanıtıldı
YEREL HABERLER İskilip'te Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel ...
Çorum'da dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Çorum'da dolu etkili oldu
Çorum'da mantar yedikten sonra rahatsızlanan karı koca tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Çorum'da mantar yedikten sonra rahatsızlanan karı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.