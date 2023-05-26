Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Alaca'da tanıtıldı

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ÇORUM (AA) - Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Çorum'un Alaca ilçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın makam aracı olan 19 TC 001 plakalı Togg, Alaca Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdikleri Togg ile hatıra fotoğrafı çektirdi, yetkililerden araç hakkında bilgi aldı.

AK Parti'den Çorum milletvekili seçilen Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür ve Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, vatandaşların yerli otomobil sevincine ortak oldu.





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