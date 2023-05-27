Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Demirşeyh köyünde, M.K. (77) idaresindeki 19 SK 659 plakalı traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

M.K'nin cenazesi Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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