Çorum'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen zanlı yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen kişi yakalandı.
Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Mayıs'ta Osmancık'taki bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendiği ihbarı üzerine harekete geçen Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın kimliğini belirledi.
Ekiplerce yürütülen çalışmada, zanlı saldırıda kullandığı av tüfeği ile birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında genel güvenliğin tehlikeye sokulması ile tehdit ve mala zarar verme suçlarından adli işlem başlatıldı.