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Çorum'da sokak hayvanlarının neden olduğu trafik kazaları "reflektörlü tasma" ile önlenecek

AA

Çorum'un Boğazkale ilçesinde aniden yola çıkan sahipsiz sokak hayvanlarının karanlıkta görünürlüğünü artırmak amacıyla "reflektörlü tasma" uygulaması başlatıldı.

Çorum'da sokak hayvanlarının neden olduğu trafik kazaları "reflektörlü tasma" ile önlenecek

ÇORUM (AA) - Çorum'un Boğazkale ilçesinde aniden yola çıkan sahipsiz sokak hayvanlarının karanlıkta görünürlüğünü artırmak amacıyla "reflektörlü tasma" uygulaması başlatıldı.

İlçede sahipsiz sokak hayvanlarının araçların çarpması nedeniyle ölüm ve yaralanmalarını önlemek amacıyla Boğazkale Kaymakamlığı ve Boğazkale Belediyesince çalışma yapıldı.

İlçede sürücülerin can ve mal güvenliğini de temin etmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, Boğazkale Belediyesi ve Boğazkale İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, sahipsiz sokak hayvanlarına reflektörlü tasma takmaya başladı.

Sık trafik kazası meydana gelen bölgelerde çalışmaya başlayan ekipler, yaklaşık 50 sahipsiz sokak hayvanına reflektörlü tasma taktı.

Devam eden çalışma kapsamında ilçede sahipsiz sokak hayvanlarının neden olduğu trafik kazalarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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