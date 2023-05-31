Galatasaray'ın şampiyonluğu Çorum'da kutlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Çorum'da kutlandı.

Bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın Çorumlu taraftarları, sarı-kırmızı formaları, meşale ve bayraklar ile tezahüratlar eşliğinde Gazi Caddesi’nden Saat Kulesi’ne yürüdü.

Araç konvoylarının da kornalarla eşlik ettiği taraftar grubu, Kadeş Meydanı’nda toplanarak sarı-kırmızılı ekibin 23. şampiyonluğunu kutladı.

Polis ekipleri, kent genelinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.