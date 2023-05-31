Laçin'de Kur'an okumayı öğrenen öğrenciler ödüllendirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'un Laçin ilçesinde Kur'an okumayı öğrenen 4-6 yaş grubu öğrenciler, plaket ve hediyelerle ödüllendirildi.
Laçin Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören 4-6 yaş grubu öğrenciler için kurs kapanış töreni düzenlendi.
İlçedeki bir düğün salonunda yapılan etkinlikte öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.
Törende, Laçin Kaymakamı Pınar Ayaz, Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez ve Laçin Müftüsü Abdülkadir Başkal, kursu başarıyla tamamlayarak Kur'an okumayı öğrenen öğrencilere plaket ve hediye verdi.