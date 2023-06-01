Bayat ve İskilip halk eğitim merkezleri yıl sonu sergisi açtı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Bayat ve İskilip halk eğitim merkezlerince yıl sonu sergisi açıldı.

Bayat Halk Eğitim Merkezi (HEM) bünyesinde açılan kurslara katılan kursiyerlerin yaptığı çalışmalardan oluşan sergi için Halk Eğitim Merkezi'nde açılış töreni düzenlendi.

Bayat HEM Müdürü Özge İnci, törende yaptığı konuşmada, vatandaşla devlet arasında bir köprü görevi gördüklerini söyledi.

Vatandaşların HEM bünyesinde açılan kurslarda bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı bulduklarını belirten İnci, "Kurslar ayrıca istihdam olanağı sağlayan, geleneksel el sanatlarının gelişimine katkı sağlayan, meslekte yükselmeye faydalı olan kurslardır. Bunun yanında sosyal-kültürel kurslarımızla da halkımızın bir araya gelmesi ve kaynaşmalarına olanak sağlamaktadır." dedi.

İhtiyaç duyulan alanlarda kurslar açmaya özen gösterdiklerini dile getiren İnci, "2022-2023 eğitim öğretim yılında 36 farklı alanda 56 kursta 923 kursiyerimize hizmet verdik. Yeni dönemde de çalışmalarımıza ara vermeden aynı azim ve gayretle devam etmeyi planlamaktayız." diye konuştu.

Törende konuşmaların ardından yıl sonu sergisi gezildi.

Törene, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Uçar ile vatandaşlar katıldı.

- İskilip

İskilip Metin Alkan Halk Eğitim Merkezince "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında açılan sergide kursiyerlerin çalışmaları sergilendi.

Serginin açılışına, İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Ali Sülük, Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer, İlçe Müftüsü Şuayip Güllü, protokol mensupları, kursiyerler ve davetliler katıldı.

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