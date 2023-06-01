Çorum'da sağanak etkili oldu

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ÇORUM (AA) - Çorum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



Kentte ikindi saatlerinden itibaren yoğun yağış etkili oldu.



Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, trafiğin aksamasına neden oldu. Araçlar, güçlükle ilerledi.

Yağış nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kent merkezindeki bazı bölümlerinde de ulaşımda aksamalar yaşandı.





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