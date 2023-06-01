GÜNCELLEME - Çorum'da sağanak etkili oldu

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ÇORUM (AA) - Çorum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte ikindi saatlerinden itibaren yoğun yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, trafiğin aksamasına neden oldu, araçlar güçlükle ilerledi.

Yağış nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kent merkezindeki bazı bölümlerinde de ulaşımda aksama yaşandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, metrekareye yarım saatte 20 litre civarında yağış düştüğünü bildirdi.

Akşemseddin Caddesi'nde yaklaşık 400 metrelik alanda büyük su birikintisi oluştuğunu belirten Aşgın, "Şehrimizde yağış nedeniyle aksamalar var. Şehrin büyük kısmında trafik akıyor. Belli noktalarda sıkıntılar var." ifadesini kullandı.

Yağış nedeniyle kendilerine can ya da mal kaybı ihbarı ulaşmadığını ifade eden Aşgın, "Belediyemizin bütün birimleri teyakkuz halinde. Tüm birimlerimiz görevinin başında. Gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Su basan noktalarda tahliye işlemleri devam ediyor. İnşallah kısa süre içinde normale döndüreceğimize inanıyoruz. Allah beterinden saklasın." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Bayat ilçesi Ahacık köyünde tarlada çalıştığı sırada üzerine yıldırım isabet eden Tekin T. (19) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin T, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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