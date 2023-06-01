GÜNCELLEME - 2 - Çorum'da sağanak etkili oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME - 2 - Çorum'da sağanak etkili oldu

AA

Çorum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

GÜNCELLEME - 2 - Çorum'da sağanak etkili oldu

ÇORUM (AA) - Çorum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte ikindi saatlerinden itibaren yoğun yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, trafiğin aksamasına neden oldu, araçlar güçlükle ilerledi.

Yağış nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kent merkezindeki bazı bölümlerinde de ulaşımda aksama yaşandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, metrekareye yarım saatte 20 litre civarında yağış düştüğünü bildirdi.

Akşemseddin Caddesi'nde yaklaşık 400 metrelik alanda büyük su birikintisi oluştuğunu belirten Aşgın, "Şehrimizde yağış nedeniyle aksamalar var. Şehrin büyük kısmında trafik akıyor. Belli noktalarda sıkıntılar var." ifadesini kullandı.

Yağış nedeniyle kendilerine can ya da mal kaybı ihbarı ulaşmadığını vurgulayan Aşgın, "Belediyemizin bütün birimleri teyakkuz halinde. Tüm birimlerimiz görevinin başında. Gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Su basan noktalarda tahliye işlemleri devam ediyor. İnşallah kısa süre içinde normale döndüreceğimize inanıyoruz. Allah beterinden saklasın." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Bayat ilçesi Ahacık köyünde tarlada çalıştığı sırada üzerine yıldırım isabet eden Tekin T. (19) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin T, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

- İl Afet Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplantı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde ilgili kurumların temsilcileriyle toplantı yaptı. Toplantıda yağışla ilgili gelen ihbarlar ve kent genelindeki durum değerlendirildi.

Toplantının ardından Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları inceledi.

Aşgın, AA muhabirine, 17.00-17.30 saatlerinde Çorum'da şiddetli yağış meydana geldiğini söyledi.

Çorum'un son 1,5 aydır mevsim normallerinin üzerinde yağış aldığını anlatan Aşgın, "Rahmeti için rabbimize hamd ediyoruz. Bugün olduğu gibi bu rahmet kısmen bir takım mağduriyetlere sebebiyet verebiliyor. Yağış yaklaşık 30-35 dakika sürdü ve bu sürede meteorolojiden aldığımız bilgiye göre metrekareye 20 kilogramın üzerinde yağış düştü. Bazı bölgelerde bu yağış sağanakla birlikte dolu şeklinde de görüldü." dedi.

Kent merkezinde özellikle Buhara ve Ulukavak mahallelerinin yağıştan etkilendiğini dile getiren Aşgın, "Özellikle Buharaevler 6 Cadde'de yağmur suyu şebekeleri yapmış olmamıza rağmen felaketin büyüklüğü ve yağışın miktar olarak normallerin çok üzerinde olması taşkınlara neden oldu." diye konuştu.

Belediyenin tüm birimleriyle teyakkuza geçtiğini vurgulayan Aşgın, "Bütün ekiplerimiz görevinin başında. 250 personelimiz, 200'ün üzerinde araç ve teçhizatla canhıraş şekilde mağduriyet oluşmasın diye seferberlik halindeyiz. Çorum Belediyemizin çağrı merkezine 500'ün üzerine su basmasıyla ilgili ihbar geldi. Bu ihbarların tamamını değerlendirdik. Bütün mağduriyetleri giderinceye kadar inşallah bütün ekiplerimizle süreci yöneteceğiz." ifadelerini kullandı.

Aşgın, sel suları nedeniyle mahsur kalan birkaç vatandaşın da itfaiye ekiplerince kurtarıldığını vurguladı.

Sel sularından etkilenen vatandaşları mağdur etmeyeceklerinin altını çizen Aşgın, şunları söyledi:

"Evini su basan vatandaşlarımızın tamamını misafir edeceğiz. Yiyecek, içecek, barınma noktalarında ihtiyaçlarını bize bildirmeleri durumunda ihtiyaçlarının tamamını karşılamayla ilgili bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Her hangi mağduriyet oluşturmadan inşallah süreci tamamlayacağız."

Şehrin her noktasında çalışma yürüttüklerini anlatan Aşgın, yollardaki su birikintilerinin giderildiğini ve trafik akışının normale döndüğünü sözlerine ekledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Çorum'da öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Çorum'da ...
Çorum'da dolu ve sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı, bazı noktalar beyaza büründü
YEREL HABERLER Çorum'da dolu ve sağanak; ev ve iş yerlerini su ...
GÜNCELLEME - Çorum'da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Çorum'da sağanak etkili oldu
Çorum'da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Çorum'da sağanak etkili oldu
Bayat ve İskilip halk eğitim merkezleri yıl sonu sergisi açtı
YEREL HABERLER Bayat ve İskilip halk eğitim merkezleri yıl sonu ...
Çorum'da 3 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Çorum'da 3 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle ...
Ormanda mantar toplayan kişilere "zehirlenme" uyarısı
YEREL HABERLER Ormanda mantar toplayan kişilere "zehirlenme" uyarısı
Çorum'da "Dünya Süt Günü"nde yarım ton süt dağıtıldı
YEREL HABERLER Çorum'da "Dünya Süt Günü"nde yarım ton süt dağıtıldı
Çorum'da mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kişi bulundu
YEREL HABERLER Çorum'da mantar toplamak için gittiği ormanda ...
Kadın girişimciler İspanya'da tecrübelerini paylaştı
YEREL HABERLER Kadın girişimciler İspanya'da tecrübelerini paylaştı
Yıkılan türbeden çıkarılan kemik parçaları inceleme için Hitit Üniversitesi'ne gönderildi
YEREL HABERLER Yıkılan türbeden çıkarılan kemik parçaları inceleme ...
Laçin'de Kur'an okumayı öğrenen öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Laçin'de Kur'an okumayı öğrenen öğrenciler ...
İskilip Belediye Başkanı Sülük Cumhurbaşkanı Seçimi'nde İskilip'in oy oranlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER İskilip Belediye Başkanı Sülük Cumhurbaşkanı ...
Çorum Milli Eğitim Müdürü Kodek, Dodurga'da incelemede bulundu
YEREL HABERLER Çorum Milli Eğitim Müdürü Kodek, Dodurga'da ...
Çorum'da 3,5 milyon lira bütçeli proje ile nitelikli iş gücü yetiştirilecek
YEREL HABERLER Çorum'da 3,5 milyon lira bütçeli proje ile nitelikli ...
Galatasaray'ın şampiyonluğu Çorum'da kutlandı
YEREL HABERLER Galatasaray'ın şampiyonluğu Çorum'da kutlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.