Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Çorum'da öğrencilerle buluştu

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ÇORUM (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Çorum'un Sungurlu ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulda düzenlenen kariyer günü etkinliğine katılan Türker, etkinliğin düzenlendiği konferans salonunun açılış kurdelesini kesti.

Konferansta öğrencilere kendi öğrencilik yıllarından başlayarak kariyer gelişimini anlatan Türker, özel harekat polisi olmak için aranan şartlar hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Türker daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kerim Mandıralıoğlu, öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla kariyer günleri düzenlediklerini bildirdi.

Konferansa Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.













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