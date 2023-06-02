Bahabey Çamlığı Ekoturizm Altyapısının Geliştirilmesi Projesi'nin yüzde 70'i tamamlandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un ekoturizm potansiyelini güçlendirmek amacıyla Bahabey Çamlığı'nda yapımına başlanan trekking, dağ bisikleti, botanik ve çiftlik turizmi ve oryantiring alanlarının yüzde 70 oranında tamamlandığı bildirildi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 117 bin metrekare alanı kapsayan "Bahabey Çamlığı Ekoturizm Altyapısının Geliştirilmesi Projesi"ne Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) 1,5 milyon lira hibe desteği sağladığı belirtildi.

Projenin tamamlanmasıyla Bahabey Çamlığı'nın ekoturizm alanına dönüşeceği aktarılan açıklamada, çalışmaların yüzde 70'inin tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum'u turizm alanında cazibe merkezi yapacak önemli yatırımlar yaptıklarına işaret etti.

Bahabey Çamlığı'na yapılan yatırımın kentin ekoturizm potansiyelini güçlendireceğini vurgulayan Aşgın, "Projeyi kısa zamanda tamamlayıp hizmete sunacağız. Çorum'umuza, insanların aileleriyle vakit geçirebileceği nezih bir dinlenme ve eğlence mekanı kazandırmış olacağız. Bahabey Çamlığı'nda trekking, dağ bisikleti, botanik ve çiftlik turizmi, oryantiring gibi faaliyetleri hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.





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