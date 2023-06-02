Çorum'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

E.D. (45) idaresindeki 06 UG 138 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Sarımbey köyü yakınlarında A.Ç'nin (69) kullandığı 19 AE 162 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan N.K. (73), S.T. (41), T.D. (56) ve Z.D. (3) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.