Çorum'da 5 ayda düzenlenen 45 narkotik operasyonunda 44 zanlı tutuklandı

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ÇORUM (AA) - Çorum Emniyet Müdürlüğünce 2023 yılının ilk 5 ayında düzenlenen 45 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 85 zanlıdan 44'ünün tutuklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2023 yılında 45 operasyon gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla operasyonlarda gözaltına alınan 85 zanlıdan 44'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda 418,69 gram esrar, 1328,97 gram bonzai, 526 ecstasy hap, 26 bin 911 sentetik ecza hapı, 1676,76 gram metamfetamin, 4 kök Hint keneviri, 4,56 gram eroin, 2,26 gram kokain, 19,80 gram sentetik kannobinoid, 31,67 gram skunk maddesi, 13 tabanca, 10 tüfek, 282 mermi ve 36 bin 860 lira ele geçirildi.

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