Çorum’da dereye düşen otomobilin sürücüsü ile oğlu yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum’da dereye düşen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı.

Ömer E. idaresindeki otomobil, Çorum-Ankara kara yolu ile Akkent Mahallesi arasındaki tali yolda bulunan köprüden dereye düştü.

Yaralanan sürücü ile 6 yaşındaki oğlu İsmail Rüzgar E, kendi imkanlarıyla suya gömülen araçtan çıktı.

Yaralı baba ve oğlu, çevredeki sürücünün yardımıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza yerine sevk edilen polis ekipleri, otomobilde başka kimsenin olmadığını belirledi.

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