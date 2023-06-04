Çorum'da sağanak nedeniyle evini su basan vatandaşa AFAD ulaştı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da sağanak nedeniyle evini su basan vatandaşın kümes hayvanları, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Çomarbaşı köyünde evini su basan Hacı Gezer, İl AFAD Müdürlüğünü arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine köye 8 AFAD personeli ve 2 araç sevk edildi.

Yoğun yağış nedeniyle köy girişinde oluşan balçıktan dolayı araçla ilerleyemeyen AFAD ekibi, aracı bırakıp yaklaşık 500 metre yürüyerek eve ulaştı.

AFAD gönüllülerinin de destek verdiği çalışmada ev ve müştemilatında biriken sel suları ekiplerce tahliye edildi.

Gezer ailesinin kümes hayvanları da sel suları nedeniyle mahsur kaldıkları kümesten alınarak aileye teslim edildi.

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