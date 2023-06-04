Çorum'da sağanak ekili alanlara zarar verdi

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde sağanak nedeniyle ekili alanlar zarar gördü.

İlçede öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonucu Karabatak Çayı taştı.

Beşdam köyünde, çayın kıyısındaki ekili arazileri su bastı.

Köy muhtarı Adem Karaman, sel sularının yonca, ekin ve sebze tarlalarına zarar verdiğini belirtti.





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