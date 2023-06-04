Çorum'da sağanak nedeniyle 2 ahır yıkıldı, 2 evi su bastı

Milli Eğitim Bakanı kim oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'da etkili olan sağanak dolayısıyla 2 ahır yıkıldı, 2 evi su bastı.

Kalehisar köyünde sağanak nedeniyle sel oluştu.



Selden 2 evi su bastı, 2 ahır yıkıldı, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

İhbar üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin incelemesinin ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.