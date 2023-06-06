Çorum'da otomobilin çarptığı kadın öldü

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ÇORUM (AA) - Çorum'da otomobilin çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hanife Coşgun (59), Ulukavak Mahallesi Pazartesi Pazarı içinde sürücüsü öğrenilemeyen 19 ACT 469 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü kazanın ardından otomobiliyle bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Coşgun, kurtarılamadı.

Kazaya karışan otomobil ise bir marketin otoparkında terkedilmiş halde bulundu.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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