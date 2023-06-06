Çorum'da barajlardaki su rezervi bir haftada 3,5 milyon metreküp arttı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da son bir haftada etkili olan sağanakların, barajlardaki su rezervini 3,5 milyon metreküp arttırdığı bildirildi.



Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, yaptığı yazılı açıklamada, kentte ilkbahar mevsiminin yağışlı geçtiğini belirtti.

Çorum'un içme suyunun Koçhisar, Hatap ve Yenihayat barajlarından karşılandığını aktaran Zahir, mart ayında yüzde 27 doluluk oranına sahip Koçhisar Barajı'nın yüzde 40, yüzde 19 doluluk oranına sahip Hatap Barajı'nın yüzde 30, yüzde 30 doluluk oranına sahip Yenihayat Barajı'nın ise yüzde 38'e ulaştığına işaret etti.

Son 2 ayda etkili olan yağışların rezervleri yükselttiğine dikkati çeken Zahir, şunları kaydetti:

"Koçhisar Barajı'nda 32 milyon 500 bin metreküp su varken 46 milyon 100 bin metreküpe, Yenihayat Barajı'nda 7 milyon 600 metreküp su varken 9,5 milyon metreküpe, Hatap Barajı'nda da 2 milyon 200 bin metreküp su varken 3 milyon 200 bin metreküpe çıktı. Son yağışlarla diğer barajlarda dahil edildiğinde barajlarımızdaki su hacmimiz toplam 62 milyon 500 bin metreküp oldu. Sadece son bir haftadaki yağışlarla barajlara 3,5 milyon metreküp su geldi."





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