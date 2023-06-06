Çorum'dan kısa kısa

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Dodurga Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

HEM Müdürlüğü binasındaki sergi için düzenlenen açılış töreninde öğrenciler halk oyunları ve güreş gösterileri sundu.

Dodurga Kaymakamı Ramazan Çelebi, Belediye Başkanı Mustafa Aydın ve davetliler, açılış kurdelesini kestikten sonra kursiyerlerin yıl içinde yaptıkları çalışmaların sergilendiği sergiyi gezdi.

- Oğuzlar'da vatandaşların kekik çiçeği mesaisi başladı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde vatandaşların kekik çiçeği toplama çalışmaları başladı.

İlçenin 1400 rakımlı yüksek kesimlerinde yetişen kekik çiçeği, vatandaşlar tarafından her yıl özenle toplanıyor.

Daha sonra kurutulan kekik çiçeği, pazarlarda satışa sunuluyor.

Doğada kendiliğinden yetişen kekik çiçeğinin insan sağlığına faydalı olduğu belirtildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.