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Çorum’da yangın çıkan dairede hasar oluştu

AA

Çorum’da yangın çıkan dairede hasar oluştu

ÇORUM (AA) - Çorum'da 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü.

Ulukavak Mahallesi Garantievler 7. Sokak'ta 5 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede hasar meydana geldi.

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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