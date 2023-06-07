Kargı'da kaçak balık avcılığı denetimi yapıldı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesindeki Boyabat Barajı'nda kaçak avcılık faaliyetlerine yönelik denetim yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Çorum, Yozgat, Konya ve Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğünden ekiplerin katılımıyla yapılan denetimde bölgede kaçak avcılık kontrol edildi.

Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimde ekipler gün boyu botlarla inceleme yaptı.

Açıklamada, sürdürülebilir balıkçılık ve balık popülasyonunun korunması amacıyla kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetimlere devam edileceği kaydedildi.

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