Çorum'da 1 günde 6 kişi iş kazası geçirdi

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ÇORUM (AA) - Çorum’da farklı iş yerlerinde meydana gelen iş kazalarında yaralanan 6 kişi hastaneye başvurdu.

Kent merkezindeki farklı iş yerlerinde çalışan S.K. H.G. M.A. B.Y. Ş.K. ve Y.A. çalıştıkları sırada meydana gelen iş kazalarında yaralanarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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