Çorum'da bir eve silahlı saldırı düzenlendi

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ÇORUM (AA) - Çorum’da bir eve silahla ateş edildi.

Ulukavak Mahallesi Atalay 5. Sokak'taki 3 katlı binanın 2. katına gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, ikametin camlarına kurşun isabet ettiği belirlendi.

Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



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