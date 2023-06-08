Çorum'da bir kadın mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Dodurga ilçesinde mantar zehirlenmesi şüphesiyle 63 yaşındaki kadın hastanede tedavi altına alındı.

Ayva köyünde topladığı mantarı yedikten bir süre sonra rahatsızlanan Ayşe Yıldız, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Sağlık ekiplerince bulantı ve kusma şikayetiyle Dodurga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Hastanesi'ne sevk edildi.



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