Çorum'dan kısa kısa

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Bayat ilçesinde okuma şenliği düzenlendi.

Bayat Atatürk İlkokulu bahçesindeki etkinlikte öğrenciler tiyatro ve halk oyunları gösterileri sundu.

Etkinlikte ayrıca 12 branşta düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Şenliğin ardından öğrenci ve velilere yemek ikram edildi.

- Kargı Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açtı

Kargı Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen sergide, kursiyerlerin ve usta öğreticilerin hazırladığı ürünler beğeniye sunuldu.

Kargı HEM Müdürü Murat Çelik, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 89 kursta 554'ü erkek, 956'sı kadın olmak üzere toplamda 1510 kursiyere eğitim verildiğini söyledi.

Törende kursiyerler ve usta öğreticiler de yıl boyu edindikleri tecrübeleri katılımcılarla paylaştı.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.

Törene Kargı Kaymakamı Taha Soydaş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay, Gençlik ve Spor Müdürü Kazım Karabıyık, Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun, Mal Müdürü Cemal Abay, okul müdürleri ve davetliler katıldı.

-Dodurga'da yıl sonu resim sergisi açıldı

Dodurga Şehit Murat Alıcı Ortaokulu'nda yıl sonu resim sergisi törenle açıldı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Emel Akça koordinatörlüğünde düzenlenen sergide, öğrencilerin yıl boyu çizdiği resimler beğeniye sundu.

Dodurga Kaymakamı Ramazan Çelebi, açılış kurdelesini kestikten sonra sergide yer alan resimleri inceledi.

Sergideki resimleri beğendiğini belirten Çelebi, öğrencilerin kendi yeteneklerini sergilemesinin onlara öz güven kazandırdığını söyledi.

- Oğuzlar HEM Müdürlüğünden yıl sonu sergisi

Oğuzlar Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünce yıl sonu sergisi açıldı.

HEM Müdürü Mustafa Fındık, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, yıl içinde 86 kursta 1511 kursiyere eğitim verdiklerini söyledi.

Fındık, "1511 kursiyer, ilçemizin nüfusunun yüzde 30.87'sine tekabül ediyor. Bu oranla Oğuzlar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz il genelinde nüfusa oranla kurs açma yüzdesi olarak il birincisi olmuştur." dedi.

Törende konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.

Törene, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Fındık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sülayman Atçıoğlu, İlçe Emniyet Amiri Cevdet Kızıl, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Okur ve vatandaşlar katıldı.﻿

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