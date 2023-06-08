KKKA nedeniyle vefat eden ÇESOB Başkanı Recep Gür'ün eşi toprağa verildi

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ÇORUM (AA) - Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür'ün eşi Neriman Gür (63), defnedildi.



KKKA hastalığı teşhisiyle kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Gür'ün cenazesi, hastane morgundan alınarak Akşemseddin Camisi'ne getirildi.

Gür'ün cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'na defnedildi. Gür'ün tabutu, virüs riski nedeniyle eldiven kullanılarak taşındı.

Cenazeye, Gür ailesi ve yakınları ile Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, CHP Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ile vatandaşlar katıldı.



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