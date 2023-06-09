Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 6. yılında Çorum'daki kabri başında anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 6. yılında Çorum'daki kabri başında anıldı

AA

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 6. yılında Çorum'daki kabri başında anıldı

ÇORUM (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı.

İlk görev yeri Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Keskin ile öğrenciler katıldı.

Törende Aybüke öğretmenin çiçeklerle süslenmiş mezarı sulandı, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

Milletvekili Kaya, AA muhabirine, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı rahmetle andığını söyledi.

Kaya, "Şair Nihal Adsız diyor ya 'İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için. Koç yiğitler vardır can verir, vatanı yaşatmak için.' Bütün şehitlerimiz bu vatan yaşasın, ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diye şehit oldular, canlarını ortaya koydular." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teröre ve teröristlere geçit verilmediğini vurgulayan Kaya, "İnşallah yeni Türkiye Yüzyılı terörsüz, huzurlu, mutlu, yeni bir Türk yüzyılı olacak." diye konuştu.

Kaymakamı Akpay da şehit öğretmenin isminin ilçede yaşatılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Aybüke öğretmen, Osmancıklı olmasına karşın Türkiye'nin evladı. Bizler de Aybüke öğretmenin aziz hatırasını yaşatmak için elimizden geldiği kadarıyla her yıl öğretmenimizi anacağız ve gelecek nesillerimizin Şenay öğretmenimizi daha iyi anlaması, öğrenmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Emirhan Dölcü de Şenay öğretmenin PKK tarafından şehit edildiğini hatırlatarak, "Biz onu unutmadık, hiçbir zaman unutmayacağız. Bir Aybüke ölür, bin Aybüke doğar. Bu her zaman aklımızda olmalı. Şehitler cennete gider. Bunu da unutmamalıyız." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ...
GÜNCELLEME - Çorum'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Çorum'da 4 aracın karıştığı zincirleme ...
Çorum'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik ...
KKKA nedeniyle vefat eden ÇESOB Başkanı Recep Gür'ün eşi toprağa verildi
YEREL HABERLER KKKA nedeniyle vefat eden ÇESOB Başkanı Recep Gür'ün ...
Çorum'da kaçak silah ve tütün ticareti yapan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Çorum'da kaçak silah ve tütün ticareti yapan 4 kişi ...
İskilip Meslek Yüksekokulu binasında inşaat çalışmaları başladı
YEREL HABERLER İskilip Meslek Yüksekokulu binasında inşaat ...
Çorum'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Çorum'dan kısa kısa
Çorum'da bir kadın mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Çorum'da bir kadın mantar zehirlenmesi şüphesiyle ...
Çorum'daki ana arterlerde çift araç parklarına izin verilmeyecek
YEREL HABERLER Çorum'daki ana arterlerde çift araç parklarına izin ...
Çorum'da Türkiye Çevre Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Çorum'da Türkiye Çevre Haftası kutlandı
Çorum'da bir eve silahlı saldırı düzenlendi
YEREL HABERLER Çorum'da bir eve silahlı saldırı düzenlendi
Çorum'da silahla vurulan bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da silahla vurulan bir kişi yaralandı
Çorum’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çorum’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ...
Çorum'da 1 günde 6 kişi iş kazası geçirdi
YEREL HABERLER Çorum'da 1 günde 6 kişi iş kazası geçirdi
Çorum'da Ahlatcı Holding'in açtığı iş garantili yazılım kursunda 202 yazılımcı yetişiyor
YEREL HABERLER Çorum'da Ahlatcı Holding'in açtığı iş garantili ...
Sınıfta doğum yapan kedi ile yavrularına öğretmen ve öğrencileri sahip çıktı
YEREL HABERLER Sınıfta doğum yapan kedi ile yavrularına öğretmen ve ...
Kargı'da kaçak balık avcılığı denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Kargı'da kaçak balık avcılığı denetimi yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.