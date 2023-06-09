Çorum'da cinsel taciz iddiasıyla bir öğretmen tutuklandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesindeki bir ortaokulda 11 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla bir öğretmen cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Kargı'daki bir ortaokulda öğrenim gören 11 kız öğrencinin aileleri, okulda öğretmen olarak görev yapan M.E.G. (30) hakkında çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu.

İhbar üzerine soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, psikolojik danışman eşliğinde çocukların ifadelerini aldı.

Çocukların emniyetteki ifadeleri üzerine M.E.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı.







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