Çorum'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Servet L. (46) idaresindeki 19 ACR 392 plakalı hafriyat kamyonu, Çorum'dan İskilip ilçesine istikametine seyir halindeyken Dutköy mevkisinde devrildi.



Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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