Çorum'un İskilip ilçesinde Akşemseddin'i anma etkinlikleri düzenlendi

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ÇORUM (AA) - Fatih Sultan Mehmet'in hocası olarak bilinen ve İstanbul'un fethinde önemli rol oynayan Akşemseddin, Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

İstanbul'un fethinin 570. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Ulu Cami'de Mevlid-i Şerif okunarak, Akşemseddin'in ruhu için dua edildi.

Ardından Çorum Belediyesi mehteran takımı eşliğinde Ulu Cami ile Öğretmenevi arasında yürüyüş düzenlendi.

Mehter marşları eşliğinde yapılan yürüyüşün ardından Öğretmenevi'nde düzenlenen panelde akademisyenler, Akşemseddin'i farklı yönleriyle anlattı.

İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, panelde yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür etti.

Ayrıca Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Arslan'ın oturum başkanlığı yaptığı panelde Prof. Dr. Bekir Biçer "Osmanlı kültürü ve ilim geleneğinde Akşemseddin hazretleri", Doç. Dr. Mustafa Akkuş "Akşemseddin hazretlerinin hayatı ve dini kişiliği", tarihçi Nurettin Tanay da "Akşemseddin hazretleri'nin İskilip'te bulunan halifesi Muslihiddin Attari" konulu sunum yaptı.

Anma etkinliklerine Çorum Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilip Müftüsü Şuayip Güllü ile vatandaşlar katıldı.



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