Kalp krizi sonucu vefat eden hakim Arslan'ın cenazesi memleketi Çorum'da defnedildi

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ÇORUM (AA) - Ankara'da futbol maçı sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede vefat eden başkentte görevli hakim Yasin Arslan'ın cenazesi, memleketi Çorum'un Alaca ilçesinde toprağa verildi.

Dün saat 22.00 sıralarında arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı sırada rahatsızlanan 49 yaşındaki Arslan, sağlık ekiplerince Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kalp krizi geçirdiği belirlenen Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Arslan'ın cenazesi, yakınları tarafından hastaneden alınarak memleketi Çorum'un Alaca ilçesine götürüldü. Yıldızhan Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınan Arslan'ın naaşı, Sebilullah Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Alaca Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ile vatandaşlar katıldı.

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