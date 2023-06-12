Çorum'da meydana gelen trafik kazında 5 kişi yarandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da meydana gelen trafik kazasında biri 5 günlük bebek 5 kişi yaralandı.

Alparslan T. (48) idaresindeki 57 ABJ 505 plakalı otomobil ile Mustafa D'nin (40) kullandığı 34 PP 3758 plakalı otomobil Çorum-Laçin yolu Kırkdilim mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler, 5 günlük bebek ile Özlem D. (36) ve Mahir T. (74) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

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