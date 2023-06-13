Laçin'de kurumlara yönelik CİMER eğitimi düzenlendi

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Laçin ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) sisteminin kullanımı ve halkla ilişkilerdeki önemiyle ilgili eğitim gerçekleştirildi.

Çorum Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinesindeki CİMER eğitimi, Laçin Belediyesi toplantı salonunda düzenlendi.

CİMER koordinatörü Azize Çolak ve İl Basın ve Halkla İlişkiler personeli Ali Coşkun, katılımcılara, sistemin etkin ve verimli kullanılması konusunda bilgilendirme yaptı, soruları yanıtladı.



CİMER'in Laçin'de daha etkin kullanılmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Çolak, eğitimcilere teşekkür etti.





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