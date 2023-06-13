TSSF Başkanı Aydın, Çorum'da Paletli Yüzme Milli Takımı ile bir araya geldi:

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ÇORUM (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Oğuz Aydın, Mısır'da düzenlenecek Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası ve Macaristan'da gerçekleştirilecek Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli takımlardan çok umutlu olduğunu söyledi.



Aydın, şampiyonalara Çorum Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki kampta hazırlanan milli takım kafilesiyle kentteki bir otelde bir araya geldi.

Burada sporculara milli formalarını dağıtan Aydın, antrenörlerden kampla ilgili bilgi aldı. Aydın ayrıca sporcularla da Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası hazırlıklarıyla ilgili sohbet etti.

Su altı sporlarında 2023 yılında madalyalar kazandıklarını belirten Aydın, "Serbest dalışta gençleri Kuveyt'e göndermiştik, 23 madalyayla döndüler. Madalya sezonumuzu açmış olduk. İnşallah ikinci grup sizlersiniz. Sizlerden de çok umutluyuz. Sizlerin de bizi, ülkemizi çok mutlu edeceğinizi biliyoruz." diye konuştu.



Paletli yüzmenin okul sporları kapsamına girmesiyle bilinirliğinin arttığını dile getiren Aydın, "Şimdi dünya başkanı ile görüşüyoruz. Olimpiyatlara gitmesiyle ilgili birtakım hazırlıklar var. Olimpiyatlar öncesinde de dünya federasyonunun bir çalışması var. Olimpiyat tarzında 'dünya su oyunları' gibi bir çalışması var. İnşallah onlara da gittiğiniz zaman ülkemizi temsil ederek, madalyalarımızı alarak sizden sonra gelecek gençlere örnek olacaksınız." ifadelerini kullandı.

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