Çorum'da bir kişi tartıştığı kardeşini tabancayla yaraladı

ÇORUM (AA) - Çorum'da tartıştığı ağabeyinin silahla vurarak yaraladığı kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Kale Mahallesi Lale Sokak'ta Selahattin A. ile kardeşi Süleyman A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selahattin A, kardeşini tabancayla ateş ederek yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Süleyman A, gelen sağlık görevlilerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağabey Selahattin A. ise polis ekiplerince suç aleti tabancayla yakalandı.