Kargı Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu'nda yıl sonu sergisi açıldı

ÇORUM (AA) - Kargı Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları resimler, beğeniye sunuldu.

Okul öğrencilerinin resim dersinde yaptığı çalışmaların yer aldığı resim sergisi, Atatürk Ortaokulu kütüphanesinde açıldı.

Okulda görevli görsel sanatlar öğretmeni Züleyha Şaras, başta akrilik olmak üzere karakalem, modelaj, mozaik, maske boyama gibi pek çok resim tekniğinin kullanıldığını belirterek, "Serginin yapılmasında emeği geçen tüm öğrencilerimize ama özellikle serginin hazırlığında emek veren Elif Beyza Dikçi, Nisanur Aksu ve öğretmenlerimiz Medine Duru, Serap Halıcıoğlu ve Sibel Yapıcı'ya, bizi destekleyen okul müdürümüz Murat Peker'e teşekkür ederiz." dedi.

Yaklaşık 70 eser bulunan sergi, 16 Haziran Cuma gününe kadar açık kalacak.







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